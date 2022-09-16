Belle Vie Health Travel ABD'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa'dan sonra ABD pazarına açılan Belle Vie Health Travel sağlık turizm acentesi, sağlık sektöründe katma değer sağlamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Belle Vie Health Travel, New York ve Miami başta olmak üzere ABD'de satış ve eğitim departmanları kuruyor.

Sağlık turizmi konusunda Türkiye ilk 5 içinde yer alırken Türk firmaları da yurt dışındaki hastalara yönelik çeşitli kampanya ve cazip teklifler hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belle Vie Health Travel Üst Yöneticisi (CEO) Esra Karakurt, Nasdaq ekranında sağlık turizmiyle ilgili reklamlarının da yayınlanacağını belirtti.

Karakurt, aynı gün New York Times Meydanı’nda çeşitli tanıtım faaliyetleri yapacaklarını dile getirdi.

Saç ekimi, diş tedavileri ve plastik cerrahi ve obezite başta olmak üzere 4 ayrı branşa dair tanıtım faaliyetlerin yapılacağını belirten Karakurt, Amerika'dan Türkiye'ye gelecek hastalarımıza sağlık sigortası da yapacaklarının altını çizdi.

Belle Vie Health Travel olarak Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda güvenli bölge olma özelliğini tüm dünyaya anlatmak istediklerini belirten Karakurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti, sağlık turizminde ve sağlık turizmi yapan kurumlara verdiği destekler ile tüm dünyada üst sıralarda yer almaktadır.

Türkiye’mizin doktorlarını ve hastanelerini sağladığımız en üst seviyedeki hizmetin tüm dünyada tanınması ve tüm ülke vatandaşlarının güvenle sağlık turizmi için de tercih etmesini hedefliyoruz. Sağlık turizmi acentesi olarak Türkiye'mizin doktorları, hastanelerini sunduğumuz en üst seviyede destekle tüm dünyada tanınmasını ve her ülke vatandaşının güvenle ülkemizi tercih etmesini, bu sayede de ülkemizin tanıtımını sağlık turizminde de daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."

