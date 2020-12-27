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Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 10:49 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta rakip potalara 1002 sayı attı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta rakip potalara 1002 sayı attı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar 13 maçta rakip potaya 1002 sayı atarken kendi potasında ise 1052 sayı gördü.
Ligin ilk yarısını -50 sayı averajla tamamlayan Sarı Kırmızılılar, ligdeki en farklı galibiyetini Samsun Canik Belediyespor maçında 107-54’lük skorla alırken en farklı yenilgisini Fenerbahçe’ye karşı (91-69) aldı.

Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

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