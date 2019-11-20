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Bellona Kayseri, Ann Wauters'i transfer etti

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:13 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Belçikalı oyuncu Ann Wauters'i kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri, Ann Wauters'i transfer etti

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters, Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda bulunan Wauters'in, 1,93 metre boyunda olduğu ve pivot bölgesinde oynuyor. Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce de kadromuzda yer alan Ann Wauters ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeniden hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

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Bellona Kayseri Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ann wauters

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