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Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti

26.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, Amerikalı Japreece Dean ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosibirsk takımında forma giyen oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Arseven, "Avrupa Ligi ön eleme maçlarında daha güçlü bir takım ile mücadele edebilmek için kadromuza takviye yaptık. Geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosibirsk takımında 12 sayı, 2,7 asist ortalamaları ile oynayan, UCLA Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Amerikalı Japreece Dean ile anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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