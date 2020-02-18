YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile yollarını ayırdı

Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile yollarını ayırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.02.2020 21:07 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile yollarını ayırdı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından ise "Her şey için teşekkürler Ann Wauters. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar dileriz." mesajı paylaşıldı.

39 yaşındaki basketbolcu, Kayseri ekibinde bu sezon ligde 10 maçta forma şansı bulmuş, toplam 32 sayı atmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ann Wauters Basketbol Bellona Kayseri Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
12:57
İkindi
15:57
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.