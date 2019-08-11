Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül’ü transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'da iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1992 doğumlu oyun kurucu Ayşegül Günay ile sözleşme imzaladı. Ayşegül Günay, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında ve 2016-2017 sezonlarında Bellona Kayseri Basketbol takımı formasını giymişti.
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