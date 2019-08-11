SPOR

Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül’ü transfer etti

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Ayşegül Günay ile anlaştı.

Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül’ü transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'da iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1992 doğumlu oyun kurucu Ayşegül Günay ile sözleşme imzaladı. Ayşegül Günay, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında ve 2016-2017 sezonlarında Bellona Kayseri Basketbol takımı formasını giymişti.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Bellona Kayseri’de Avcı heyecanıBellona Kayseri’de Avcı heyecanı
Jan Vesely'den kötü haberJan Vesely'den kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bellona Kayseri Basketbol Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Ayşegül Günay

En Çok Okunan Haberler

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Olcay Şahan imzayı atıyor!

Olcay Şahan imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Beşiktaş'ta yeni imza

Beşiktaş'ta yeni imza

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Kerem Gönlüm İTÜ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kerem Gönlüm basketbola döndü

Kenan Sipahi Real Betis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kenan Sipahi İspanya'da!

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş'ta yeni imza

Milos Teodosic'in yeni takımı Segafredo Virtus Bologna oldu

İşte Teodosic'in yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.