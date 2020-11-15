YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.11.2020 19:32 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Atlanta Dream forması giyen 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Hoş geldin Kalani Brown. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son WNBA'de Atlanta Dream forması giyen Kalani Brown ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:28
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.