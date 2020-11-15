Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Atlanta Dream forması giyen 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Hoş geldin Kalani Brown. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son WNBA'de Atlanta Dream forması giyen Kalani Brown ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

