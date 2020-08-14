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Bellona Kayseri Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.

Basketbolcular Esra Ural Topuz, Ayşegül Günay Aladağ ve Fatma Dikmen, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Esra Ural Topuz, yeniden Bellona Kayseri Basketbol'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerinin altını çizen Esra Ural, "Hedefimiz her zaman üst sıralarda yer almak. Bunun için maçları kazanarak yolumuza bakmak istiyoruz. Müsabakalar başlamadan bir şey demek mümkün değil. İnşallah Kayseri'yi en iyi şekilde en üst sıralarda temsil ederiz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir antrenman yapamadıklarını belirten 28 yaşındaki basketbolcu, "Sporcular olarak sendelediğimiz zamanlar olacak. Daha fazla çalışma ile bunun da üstesinden geliriz. Koronavirüs nedeniyle seyirci sıkıntısı çekebiliriz. Basketbol seyirciyle güzel, o nedenle bizi etkileyeceğini düşünüyorum ama bu duruma da alışmayı öğreneceğiz." diye konuştu.

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