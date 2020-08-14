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Bellona Kayseri Basketbol’un transferlerine sağlık kontrolünde tam not

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni sezon için transfer ettiği 3 oyuncu sağlık kontrollerinden tam not aldı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un, yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği 3 isim, sağlık kontrolünden tam not aldı.Bellona Kayseri Basketbol’un transfer ettiği Esra Ural Topuz, Ayşegül Günay Aladağ ve Fatma Dikmen Memorial Kayseri Hastanesi’nde girdikleri kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve ekg testlerinden başarı ile geçti.

Bellona Kayseri Basketbol’un transferlerine sağlık kontrolünde tam not

Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni sezon için transfer ettiği 3 oyuncu sağlık kontrollerinden tam not aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un, yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği 3 isim, sağlık kontrolünden tam not aldı.
Bellona Kayseri Basketbol’un transfer ettiği Esra Ural Topuz, Ayşegül Günay Aladağ ve Fatma Dikmen Memorial Kayseri Hastanesi’nde girdikleri kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve ekg testlerinden başarı ile geçti.

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Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
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Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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