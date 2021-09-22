Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

2021-2022 sezonunda FIBA EuroLeague Women ön eleme müsabakaları ile başlayan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında ilk mağlubiyetini aldı.

KSC Szekszard takımı ile Romanya’da karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 80-70 mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri Basketbol takımında KSC Szekszard karşılaşmasında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı kırmızılı ekipte Japreece Dean 17 sayı, Brooque Williams 12 sayı ve Melike Tuğba Oral 10 sayı atarak en skorer isimler oldular.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

