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Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

22.09.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol'un kaybettiği KSC Szekszard maçında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

2021-2022 sezonunda FIBA EuroLeague Women ön eleme müsabakaları ile başlayan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında ilk mağlubiyetini aldı.

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KSC Szekszard takımı ile Romanya’da karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 80-70 mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri Basketbol takımında KSC Szekszard karşılaşmasında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı kırmızılı ekipte Japreece Dean 17 sayı, Brooque Williams 12 sayı ve Melike Tuğba Oral 10 sayı atarak en skorer isimler oldular.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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