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Dirk Kuyt'tan Fenerbahçeli oyunculara mesaj: "İşinize bakın!"

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımı geçici olarak devralan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool randevusu öncesi Göztepe maçında moral arayan Dirk Kuyt, futbolcularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adamın yönetim krizine ve hoca arayışlarına kulak tıkayıp tamamen sahaya odaklanmalarını istediği belirtildi.

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçeli oyunculara mesaj: "İşinize bakın!"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve bir yandan da teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de tüm gözler Göztepe ile oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertli takımı çarşamba gününden itibaren antrenmanlarda çalıştıran ve geçici teknik sorumlu olarak görevi yürüten Dirk Kuyt, takımı hem mental hem de fiziksel olarak bu zorlu maça hazırlıyor.

LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ MORAL HESABI

Göreve hızlı bir giriş yapan Hollandalı çalıştırıcının, Göztepe maçından alınacak galibiyetle kulüpteki ve camiadaki havayı tamamen olumlu yöne çevirmeyi amaçladığı öğrenildi. Kuyt'ın, önümüzdeki hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak zorlu Liverpool maçı öncesi bu galibiyetin takım için büyük bir moral kaynağı olacağını düşündüğü ifade edildi.

KUYT'TAN OYUNCULARINA NET MESAJ: "İŞİMİZ FUTBOL"

Yönetimin yeni teknik direktör arayışları sürerken futbolcuların kafasının karışmasını istemeyen Dirk Kuyt, gerçekleştirilen toplantılarda sarı-lacivertli oyunculara uyarılarda bulundu. Takımdaki odak kaybını önlemek için sert ve net ifadeler kullanan genç futbol adamının şu sözleri sarf ettiği öğrenildi:

"Bizim işimiz futbol oynamak. Biz işimize bakmalıyız. İdari işler yönetimi ilgilendirir. Sadece sahaya ve alacağımız üç puana odaklanmamız gerekiyor. Hepiniz Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen oyuncularsınız. Bu yüzden tek yapmamız gereken şey galibiyetlere odaklanmak. Biz kazandıkça taraftarımız da bizim yanımızda olmaya devam eder."

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