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Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu!

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Belçikalı golcü Romelu Lukaku için Amerika Birleşik Devletleri'nden talip çıktı. MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın, tecrübeli futbolcuyu ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçeceği öne sürüldü.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kadrosunu en verimli şekilde şekillendirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın Belçikalı yıldız santrforu Romelu Lukaku ile ilgili dünya basınından ve transfer kulislerinden dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

MLS KULÜPLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu! 1

Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer (MLS) liginin önemli temsilcilerinden New York City ve Atlanta United'ın, Fenerbahçe'de aradığını bulamayan tecrübeli golcüyle yakından ilgilendiği belirtildi. İki kulübün de ocak ayındaki ara transfer döneminde sarı-lacivertli yönetiminin kapısını resmi teklifle çalabileceği ifade ediliyor.

13 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu! 2

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 13 karşılaşmada sahaya çıkan 1.90 boyundaki güçlü forvet, beklenen skor katkısını sağlamakta zorlandı. Sahada kaldığı 420 dakikalık süre zarfında rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabilen Lukaku, takım arkadaşlarına da 1 gol pası vererek toplamda 2 gole doğrudan etki edebildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu! 3

Sarı-lacivertli kulüple olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetiminin, MLS'ten gelecek olası resmi teklifleri oyuncunun takımdaki geleceği ve performans raporu doğrultusunda değerlendirmeye alması bekleniyor.

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