Bellona Kayseri Kennedy Burke transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren ve bu sezon White Card ile EuroCup'a da katılma hakkı elde eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, kadrosuna bir isim daha kattı.
Sarı Kırmızılı takım 22 yaşındaki ve 1.85 cm boyundaki Amerikalı Kennedy Burke'yi renklerine bağladı. Bellona Kayseri Basketbol kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kennedy Burke. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Kennedy Burke ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
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