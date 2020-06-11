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Bellona Kayseri, Kylee Shook ile anlaştı

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, güçlü bir kadro kurmak adına yapılan girişimler neticesinde 22 yaşındaki Amerikalı oyuncu Kylee Shook ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bellona Kayseri, Kylee Shook ile anlaştı

Önümüzdeki sezon hem Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde hem de EuroCup'ta mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bellona Kayseri Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Kylee Shook ile anlaştı.

İHA muhabirine açıklama yapan Ahmet Bozbey, "Amerikan Louisville Athletics takımından Kylee Shook ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Forvet mevkiinde oynayan 1.93 cm boyundaki oyuncunun yeni sezonda bize güç katacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

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