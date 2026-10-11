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Vincenzo Italiano'dan Kocaelispor galibiyeti sonrası beklenmedik itiraf!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor galibiyetinin ardından milli ara dönüşünde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. İlk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, ikinci yarıda yaşadıkları sıkıntıları ve taraftarların takıma katkısını anlattı.

Vincenzo Italiano'dan Kocaelispor galibiyeti sonrası beklenmedik itiraf!
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirerek maçla ilgili görüşlerini paylaştı. İtalyan çalıştırıcının açıklamaları dikkat çekti.

"İKİNCİ YARIDA ACI ÇEKTİK"

"Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok."

Vincenzo Italiano dan Kocaelispor galibiyeti sonrası beklenmedik itiraf! 1

"ARADAN DÖNÜŞLER ZOR OLUYOR"

"Milli aralardan dönüşler zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız."

"AYAKTA ZOR DURABİLİYORUM"

"Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çok yorgundum. Ayakta zor durabiliyorum. Hemen içeri girip sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Oyuncularım da her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarla çok iyi iş çıkarıyorlar. Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor. İçerideki tüm maçları kazandıysak bu taraftarlarımız sayesinde, bize ekstra güç sağlıyorlar."

Vincenzo Italiano dan Kocaelispor galibiyeti sonrası beklenmedik itiraf! 2

"BUNU DÜZELTMELİYİZ"

"Böyle devam etmeliyiz. İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz. Bunu düzeltmeliyiz."

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