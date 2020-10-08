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Bellona Kayseri yine mağlup

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligdeki ikinci maçında da mağlup oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı ikinci maçında da mağlup oldu.

Bellona Kayseri yine mağlup

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligdeki ikinci maçında da mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı ikinci maçında da mağlup oldu. Lige İzmit Belediyespor yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılılar, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı da tek basket ile kaybetti. Uzun süre önde götürdüğü müsabakanın son periyodunda rakibine karşı koyamayan ve sahadan 90-88 yenik ayrılan sarı kırmızılılar, ligdeki ikinci maçında da yenilmenin üzüntüsü içerisinde.
Bellona Kayseri Basketbol takımı İdari Menajeri Fikri Gençaslan, takımda eksikler olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyuncularımızı performanslarından ötürü kutlamak gerekli. Artık bu maçı geride bırakıp Pazar günü sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçına odaklanacağız" dedi.

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