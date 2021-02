BELPAŞ hizmetleri ile Sakarya’ya güç katıyor

Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik ve personelleriyle bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, “Hamdolsun hayata geçirdiğimiz Süt54, Bal54, Et54, Yumurta54 ve Yöresel Ürünler Satış Merkezlerimiz vatandaşlarımızın ilgisini ve memnuniyetini kazandı. HAVASAK seferlerimiz de önemli bir ihtiyacı karşıladı. İnşallah BELPAŞ marifetiyle hemşehrilerimizle nice hizmetleri buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik ve genel müdürlük bünyesi çalışanları ile bir araya geldi. Toplu iş sözleşmesi dolayısıyla teşekkür ziyaretinin gerçekleştirildiği buluşmada Genel Müdür Osman Çelik, yapılan sözleşmeden duyulan memnuniyeti dile getirerek Başkan Yüce’ye el dokuması seccade hediye etti. Buluşma sonrası havaalanına ulaşımlarını sağlayan HAVASAK ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışanlarımızın yanındayız

Başkan Ekrem Yüce, “Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşımızın süt, bal, et ve yumurta gibi temel besinlere doğal ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için BELPAŞ marifetiyle birçok proje hayata geçirdik. Hamdolsun hayata geçirdiğimiz Süt54, Bal54, Et54, Yumurta54 ve Yöresel Ürünler Satış Merkezlerimiz vatandaşlarımıza ulaşmayı başardı ve memnuniyetini kazandı. Bu başarının altında siz değerli çalışanlarımızın büyük emeği var. Hizmet sektöründe en önemli başarının vatandaş memnuniyeti olduğunu bilerek gösterdiğiniz emeklerden ötürü her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerde emeğinizin karşılığını gücümüz nispetinde vermeye çalıştık. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika ile beraber yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Sonucunda bir noktada uzlaşmaya vardık. Çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Teşekkür ziyareti sonrası HAVASAK Koordinasyon Müdürü Abdurrahman Yıldız, havaalanı ulaşımlarını sağlayan çalışmaya ilişkin Başkan Yüce’ye sunum yaptı.