Ben Affleck ve Deep Water'in rol aşkı gerçek oldu

10 yıllık evliliğini bitiren oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, Deep Water'da birlikte kamera karşısına geçtiği Küba asıllı oyuncu Ana De Armas ile aşk yaşıyor.

Ben Affleck ve Deep Water'in rol aşkı gerçek oldu

Jennifer Aniston ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra uzun süreli bir ilişki yaşamayan 47 yaşındaki Affleck ile 31 yaşındaki De Armas, birlikte çıktıkları Costa Rica tatilinde görüntülendi.

Ben Affleck, elindeki fotoğraf makinesiyle sevgilisi Ana de Armas'ın fotoğraflarını çekti.

Affleck'e poz veren Armas sonra kendisi de cep telefonuyla mutlu anlarını görüntüledi.

Ben Affleck ile Ana De Armas yönetmenliğini Adrien Lyne'in üstlendiği Deep Water filminde evli bir çifti canlandırmıştı.

Filmde ikiliye Tracy Letts, Rachel Blanchard, Finn Wittrock'un da aralarında bulunduğu bir kadro eşlik ediyor.

Kübalı Ana de Armas, 25'inci James Bond filminde de No Time To Die'da da rol almıştı.

De Armas, 2011 ile 2013 arasında Marc Clotet ile evli kalmıştı.