Britney Spears, tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı! "Artık ucuz ve fake alıyorum"

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears gündemden düşmüyor! Son olarak şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği iddia edilmiş şarkıcının görüntüleri dikkat çekmişti.

Müstehcen pozlarını paylaşarak sürekli gündeme gelen şarkıcı her paylaşımıyla ve açıklamasıyla olay olmaya devam ediyor.

Britney Spears son olarak tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı.

Britney Spears “Artık kaybolacaklar diye yenilerini almaktan korkuyorum. O yüzden artık ucuz ve fake alıyorum. Ama yine de çok zor çünkü bazı parçalar tamamen bana özel yapılmıştı. Hatta 4 yaşımdan beri taktığım bebeklik haçım da gitti" dedi.





