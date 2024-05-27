MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears, tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı! "Artık ucuz ve fake alıyorum"

Britney Spears, tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı! "Artık ucuz ve fake alıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı garip paylaşımlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Britney Spears, tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı.

Britney Spears, tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı! "Artık ucuz ve fake alıyorum"

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears gündemden düşmüyor! Son olarak şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği iddia edilmiş şarkıcının görüntüleri dikkat çekmişti.

Müstehcen pozlarını paylaşarak sürekli gündeme gelen şarkıcı her paylaşımıyla ve açıklamasıyla olay olmaya devam ediyor.

iişlll

Britney Spears son olarak tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı.

Britney Spears “Artık kaybolacaklar diye yenilerini almaktan korkuyorum. O yüzden artık ucuz ve fake alıyorum. Ama yine de çok zor çünkü bazı parçalar tamamen bana özel yapılmıştı. Hatta 4 yaşımdan beri taktığım bebeklik haçım da gitti" dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
60 kilo verdi, bambaşka biri oldu! Ekrana dönüyor60 kilo verdi, bambaşka biri oldu! Ekrana dönüyor
Küçük yaşta başka ailelere satılan çocukların hikayesi... “Yalan” başlıyorKüçük yaşta başka ailelere satılan çocukların hikayesi... “Yalan” başlıyor
Kendine zarar vermişti! İşte son durumuKendine zarar vermişti! İşte son durumu
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da bulunan ceset tüyler ürpertti

İstanbul'da bulunan ceset tüyler ürpertti

Galatasaray ile Fenerbahçe bir maç daha yapabilir!

Galatasaray ile Fenerbahçe bir maç daha yapabilir!

Okullarda yeni dönem başlıyor! Bugün onaylandı

Okullarda yeni dönem başlıyor! Bugün onaylandı

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu şoku! İstifa kararı çıktı

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu şoku! İstifa kararı çıktı

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor!

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.