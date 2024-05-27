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Refah bölgesinde tehlikeli gerginlik! İsrail ile Mısır arasında çatışma çıktı: 1 asker ölü!

27.05.2024 15:55
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Gazze'yi hayata bağlayan ve Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı bölgesinde İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda İsrail basını 1 Mısırlı askerin öldüğünü ileri sürdü.

Refah bölgesinde tehlikeli gerginlik! İsrail ile Mısır arasında çatışma çıktı: 1 asker ölü!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

1 MISIR ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

REFAH BÖLGESİNDE TANSİYON TAVAN

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Mısır Refah Sınır Kapısı
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