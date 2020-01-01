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  4. Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı

Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

L'Equipe'te yer alan habere göre; Ben Arfa, Galatasaray'da gelen teklifi kabul etmedi.

Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ben Arfa'nın ismi aynı zamanda hem Galatasaray, hem de Beşiktaş'la anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı.

Ocak ayında hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Ben Arfa'ya son olarak Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilmişti. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray kulübünün Ben Arfa'ya ilginç ve cazip bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmadığı kaydedildi. Ben Arfa'nın Fransa'da üst sıralarda yer alan bir takımda oynamayı planladığı kaydedildi.

BEN ARFA KİMDİR?

Kariyerine Lyon altyapısında başlayan Ben Arfa sırasıyla Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG ve son olarak Rennes formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol ve 6 asistlik performansla toplamda 15 gole etki etmişti.

(FUTBOL ARENA)

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