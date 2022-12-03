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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine usta oyuncu dahil oldu!

03.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam güçlü kadrosu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi oyuncu kadrosunu daha da güçlendirdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine usta oyuncu dahil oldu!

ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde artık Engin Benli de yer alacak.

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Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek. 50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.


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