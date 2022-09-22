Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i hakkında bomba iddia! Burcu Binici boşanıyor mu?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönen Burcu Binici hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i Burcu Binici'nin bir ay önce evlendiği Tankut Manas ile boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Sosyal medya hesaplarındaki aşk dolu fotoğraflarını silen ve birbirini takip etmeyi bırakan çift hakkında "evlilikleri bitiyor" iddiaları gündeme geldi.

"FEVRİ DAVRANDIK"

Burcu Binici açıklama yaparak "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" dedi.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz ay sade bir nikah töreni ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde ünlü Rap şarkıcısı Tankut Manas ile evlenmişti. Çift mutlu karelerini sosyal medya hesapları üzerinden sevenleri ile paylaşmıştı.



