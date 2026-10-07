Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümü sonrası inzivaya çekildi! "Köyde yaşıyorum"

Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu Mayıs 2024'te hayatını kaybetti.

Ahmet Uğurlu'nun ölümü abisi Mustafa Uğurlu'yu derinden sarstı. Uzun süre sonra Cihangir'de görüntülenen ünlü isim yaşadıklarını anlattı.

Uzun zamandır hem mesleğinden hem de İstanbul'dan uzak bir yaşam süren oyuncu Mustafa Uğurlu, ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleydi.

"KÖYDE YAŞIYORUM"

Uğurlu, "Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim." dedi.

Bu süreçte İstanbul'u da terk eden Mustafa Uğurlu uzun süredir Bodrum'da yaşadığını belirterek, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.