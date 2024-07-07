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"Ben kazancımı eve yatırıyorum" demişti! İşte Cemal Can'ın İzmir'deki lüks evi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 14:58
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Survivor şampiyonu olarak tanınan ve son dönemde pek çok marka ile reklam anlaşması yaparak kazancını artıran Cemal Can Canseven aylık kazancına dair sözleriyle gündemdeydi. Cemal Can'ın İzmir'deki lüks evine bakın...

"Ben kazancımı eve yatırıyorum" demişti! İşte Cemal Can'ın İzmir'deki lüks evi

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında şampiyon olan Cemal Can Canseven pek çok markanın reklam yüzü olarak hayatına devam ediyor. Kazancıyla gündeme gelen ünlü fenomen son açıklamasıyla dikkat çekti.

"Biriktirme zamanındayız. Ben kazancımı eve yatırıyorum. Hesabımı annem ve babam tutuyor. Her ay babamdan 25 bin TL maaş alıyorum ve avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. 25 bin TL bana yetiyor, biriktiriyorum bile" diyerek gündeme gelen Cemal Can'in İzmir Çeşme'de lüks bir ev aldı.

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İstanbul'da ailesiyle yaşayan Cemal Can Canseven Çeşme'deki evini mimarla değil kendi başına dekore etti.

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Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı olduğunu dile getirmişti.

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O anları geçtiğimiz aylarda sosyal medyasından da paylaşan Survivor şampiyonunun lüks evi dikkat çekti.

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Express


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Cemal Can Canseven
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