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Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak tanınıyordu! Onu bir de şimdi görün

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 14:23
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Rus model Kristina Pimenova, 4 yaşındayken "Dünyadaki en güzel kız çocuk" olarak ünlenmişti. Şimdilerde 18 yaşında olan Kristina Pimenova güzelliğiyle takipçilerini mest ediyor.

Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak tanınıyordu! Onu bir de şimdi görün

Daha 4 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Rus yıldız Kristina Pimenova şimdilerde kocaman oldu. Üç yaşından beri modellik yapan güzel isim güzelliğiyle sık sık gündeme geliyordu.

Büyüyüp kocaman genç bir kız olan Kristina Pimenova 18 yaşına girdi.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova şimdilerde ünlü bir model.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve 2.5 milyon takipçisi olan Kristina Pimenova'ya markalardan teklif yağıyor.

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Güzelliğiyle adeta büyüleyen Pimenova her paylaşımı ile olay oluyor. Pimenova’nın pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Böyle bir güzellik olabilir mi?', "Ne kadar güzel bir kız olsun" yorumları yağıyor.

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Express


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