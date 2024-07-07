Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak tanınıyordu! Onu bir de şimdi görün

Daha 4 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Rus yıldız Kristina Pimenova şimdilerde kocaman oldu. Üç yaşından beri modellik yapan güzel isim güzelliğiyle sık sık gündeme geliyordu.

Büyüyüp kocaman genç bir kız olan Kristina Pimenova 18 yaşına girdi.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova şimdilerde ünlü bir model.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve 2.5 milyon takipçisi olan Kristina Pimenova'ya markalardan teklif yağıyor.

Güzelliğiyle adeta büyüleyen Pimenova her paylaşımı ile olay oluyor. Pimenova’nın pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Böyle bir güzellik olabilir mi?', "Ne kadar güzel bir kız olsun" yorumları yağıyor.







