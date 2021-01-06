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'Ben mehdiyim' diyerek canlı yayını karıştırdı! Kavga çıktı

06.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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'Ben Mehdiyim' diyerek canlı yayına çıkan kadının İslamiyet hakkındaki yorumları olay çıkardı. Kendine mehdi diyen kadın ile Sevda Türküsev hakkında çok sert tartışmalar yaşandı.

Uçankuş TV’de Canlı Masa programına katılan Gökçen isimli kadın, “Ben Mehdiyim” diyerek İslamiyet hakkındaki yorumları canlı yayında olay çıkardı. Sevda Türküsev’in sert sözleri sonrasında karşılık veren Gökçen isimli kadın daha sonra programdan kovuldu.

Tartışma “Ben mehdiyim” diyerek Youtube üzerinden videolar paylaşan kadının, “İslam’ın yaşanışı cahiliye adetleridir” demesi tepki topladı. Sözlerinin devamında da kadınların İslam’da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savundu.

"CAHİLİYE ADETLERİNDEN BAHSEDİYORSUNUZ"

Bu sözlere tepki gösteren Sevda Türküsev, “Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz” dedi.

KAVGA ÇIKTI

İkili arasında bu sözlerden sonra kavga çıktı. Türküsev, “Haddini bil” derken, Gökçen isimli kadın da “mahkemeye ver” dedi. İkilinin kavgası bitmeyince programa ara verildi dönüşte de “Mehdi” iddiasıyla ortaya çıkan kadın stüdyodaki yerinde yer almadı.

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