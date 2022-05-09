Sherlock Holmes ve Doktor Strange rolüyle bilinen İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, neredeyse soyadını değiştiriyordu.

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filminin basın turu kapsamında The Late Late Show With James Corden'a katılan 45 yaşındaki oyuncu, 'Cumberbatch' soyadının telaffuzunu çoğu kişinin zor bulduğunu paylaştı.

DAHA KOLAY OLSUN İSTEDİ

Soyadını daha kısa veya kolay bir kelimeyle değiştirmek istediğini dile getiren oyuncu, 'Ben Carlton' ismini bir dönem düşündüğünü söyledi. Oyuncunu tam adı 'Benedict Timothy Carlton Cumberbatch' olduğu için aslında tam olarak adını değişmiş olmayacaktı.



Cumberbatch, son olarak 6 Mayıs'ta vizyona giren yeni Marvel filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında rol aldı.



