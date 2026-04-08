Benfica'da Mourinho-Rafa Silva krizi: 'Artık oynamalarını istemiyorum'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldıktan sonra yaptığı açıklamalarla şimşekleri üzerine çekti. Mourinho, bazı oyuncuları artık sahada görmek istemediğini belirtirken, Rafa Silva ile arasında kriz yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Portekizli teknik adam, şampiyonluk umutlarının azaldığını da itiraf etti.

Burak Kavuncu
Jose Mourinho'nun Casa Pia beraberliği sonrası sert açıklamaları Portekiz'de gündem yarattı

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın Casa Pia ile deplasmanda 1-1 berabere kalması, şampiyonluk yarışında büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Lider Porto'nun puan kaybettiği haftada bu fırsatı değerlendiremeyen Benfica'da, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonrası açıklamaları bomba etkisi yarattı. Mourinho, "Artık sahada görmek istemediğim bazı oyuncularım var. Oynamalarını istemiyorum, ancak kulübün varlıkları oldukları için piyasa değerlerini korumak adına oynatmak zorunda kalabilirim," şeklinde konuştu. Bu sözlerin hedefinde kimlerin olduğu merak konusu olurken, Portekiz basınında Rafa Silva'nın Mourinho ile arasında bir süredir gerginlik yaşandığı ve bu açıklamaların Silva'ya yönelik olduğu iddiaları yer aldı.

"ARTIK İKİNCİLİK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ..."

Mourinho ayrıca, şampiyonluk şanslarının azaldığını da kabul ederek, "Casa Pia karşısında sadece iki puan kaybetmedik, şampiyonluk mücadelesini de kaybettik. Artık ikincilik için çabalayacağız," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Benfica taraftarları tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Mourinho'nun oyuncularını kamuoyu önünde eleştirmesinin doğru olmadığını ve takım içindeki motivasyonu olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

AYRILACAK İSİMLER LİSTELENDİ!

Portekiz basınından Record'un sarsıcı iddiasına göre; Jose Mourinho’nun "Artık sahada görmek istemiyorum ama piyasa değerlerini korumak için oynatmak zorundayım" dediği oyuncuların kimlikleri gün yüzüne çıktı. Tecrübeli teknik adamın kulübün finansal varlıklarını koruma amacıyla mecburiyetten şans verdiğini belirttiği isimler arasında, Beşiktaş’tan devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rafa Silva'nın da yer alması spor dünyasında deprem etkisi yarattı. Mourinho’nun gözden çıkardığı iddia edilen bu listede Silva’nın yanı sıra Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov ve Dodi Lukebakio gibi önemli isimlerin de bulunması, dünyaca ünlü hocanın yeni dönem planlamasında bu yıldızlara yer olmadığını ancak transfer satışlarını kolaylaştırmak adına onları "vitrinde" tutmaya devam ettiğini kanıtlıyor.

Benfica'nın bu sezonki performansı, Mourinho'nun beklentilerinin altında kaldı. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olamaması ve ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşması, Mourinho'nun üzerindeki baskıyı artırıyor. Portekizli teknik adamın, sezon sonunda takıma takviye yapılması için yönetime rapor sunacağı ve kadroda köklü değişiklikler yapmayı planladığı ifade ediliyor. Mourinho'nun bu hamleleri, Benfica'nın geleceği açısından belirleyici olacak.

Jose Mourinho'nun sert açıklamaları ve Rafa Silva ile yaşadığı kriz, Benfica'da deprem etkisi yarattı. Şampiyonluk umutlarının azaldığı bu dönemde, takım içindeki sorunların çözülüp çözülemeyeceği ve Rafa Silva'nın geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.

