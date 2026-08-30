Benfica'dan Fenerbahçe'ye Ederson bombası! 20 milyon Euro

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın aktardığı habere göre Benfica, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız kalecisi Ederson'u renklerine bağlamak adına resmi hamlelerini başlattı.

20 MİLYON EURO MASADA

Kalesini eski oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Portekiz temsilcisinin, bu transfer operasyonu için bütçesini belirlediği kaydedildi. Benfica'nın, tecrübeli eldivenin bonservisi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİMİN CEVABI BEKLENİYOR

Transfer pazarlıklarında elini çabuk tutmak isteyen Benfica yönetiminin teklif hazırlığı sonrası gözler sarı-lacivertli kulübe çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve ekibinin, Portekiz ekibinden gelecek 20 milyon Euro'luk teklife nasıl bir yanıt vereceği ve oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili kararı merakla bekleniyor.