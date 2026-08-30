Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan Gabriel Jesus bombası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Barcelona, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Katalan ekibinin Arsenal forması giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus'un transferi için anlaşmaya vardığı ve İngiliz kulübüne 10 milyon euro artı bonuslar ödeyeceği bildirildi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ YENİ GOL SİLAHI

Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için kadrosuna katmaya hazırlandığı Gabriel Jesus, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın karşısına çıkabilecek yeni yıldızlardan biri olacak.

Sarı-kırmızılıların Barcelona ile oynayacağı mücadele öncesinde yapılan bu transfer, Galatasaray cephesinde de dikkatle takip edilecek.

307 MAÇTA 156 GOL KATKISI

Kariyerinde önemli kulüplerin formalarını giyen Gabriel Jesus, bugüne kadar çıktığı 307 maçta 98 gol ve 58 asist üretti.

Brezilyalı yıldız böylece kariyerinde toplam 156 gole doğrudan katkı sağladı.

BARCELONA'NIN HÜCUMUNA YENİ GÜÇ

Hem santrfor hem de hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilen Gabriel Jesus, Barcelona'nın hücum rotasyonuna önemli bir alternatif kazandıracak.

Katalan devinin yeni transferiyle birlikte gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona mücadelesine çevrildi. Gabriel Jesus'un bu dev karşılaşmada sahada olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu.