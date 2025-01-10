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  4. Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 15:22
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Benfica kariyerine çok hızlı bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu performansıyla taraftarları kendine kısa süre içinde aşık etmişti. Son 10 haftadır performansında ciddi düşüş yaşayan milli oyuncu eleştiri tahtasına konuldu.

Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun son 9 haftadaki performansı eleştiri konusu oldu. Benfica kariyerine hızlı giriş yapan milli oyuncu son haftalarda gol ya da asist katkısı yeteri kadar sağlayamadı.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI

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Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 11 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi. Performansındaki düşüş, Benfica yönetimini harekete geçirdi.

FORMAYI KAYBEDEBİLİR

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Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup'un kiralanması gündemdeydi. Kerem Aktürkoğlu'nun performansındaki düşüş sonrası Benfica yönetimi Andreas Schjelderup'un bu kararı askıya aldığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Andreas Schjelderup'a şans vereceği ifade edildi. Andreas Schjelderup, dünya futbolunun geleceği en parlak kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz?

Performansı düzelir ve eski formuna döner.
Benfica'da forma şansını kaybeder.
Başka bir kulübe transfer olur.
Beklenenden daha fazla başarı gösterir.

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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