Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun son 9 haftadaki performansı eleştiri konusu oldu. Benfica kariyerine hızlı giriş yapan milli oyuncu son haftalarda gol ya da asist katkısı yeteri kadar sağlayamadı.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI

Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 11 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi. Performansındaki düşüş, Benfica yönetimini harekete geçirdi.

FORMAYI KAYBEDEBİLİR

Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup'un kiralanması gündemdeydi. Kerem Aktürkoğlu'nun performansındaki düşüş sonrası Benfica yönetimi Andreas Schjelderup'un bu kararı askıya aldığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Andreas Schjelderup'a şans vereceği ifade edildi. Andreas Schjelderup, dünya futbolunun geleceği en parlak kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.