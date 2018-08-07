Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle)

Benfica - Fenerbahçe maçına saatler kala nefesler tutuldu. Fenerbahçe, bu akşam Benfica'nın konuğu olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Benfica'dan 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda elenmenin rövanşını almak istiyor. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Benfica - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirler, maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçını hangi kanallar şifresiz olarak yayınlıyor? İşte detaylar...

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı’nda TSİ 22.00'de başlayacak Benfice - Fenerbahçe maçında Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak. Maç BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.