Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle)

Benfica - Fenerbahçe maçına saatler kala nefesler tutuldu. Fenerbahçe, bu akşam Benfica'nın konuğu olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Benfica'dan 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda elenmenin rövanşını almak istiyor. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Benfica - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirler, maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçını hangi kanallar şifresiz olarak yayınlıyor? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı’nda TSİ 22.00'de başlayacak Benfice - Fenerbahçe maçında Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak. Maç BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR
Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV
Bosna Hersek - Arena Sport 1
Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil
Hırvatistan - Arena Sport 1
Makedonya - Arena Sport 4 Serbia
Karadağ - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1
Portekiz - Benfica TV
Sırbistan - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN ANLATIM
FENERBAHÇE'NİN ZORLU MAÇ TRAFİĞİ
Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılacak. Bu maç ile birlikte sarı-lacivertlileri zorlu bir maç trafiği bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda bugün Benfica ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, 3 haftalık periyotta şu anki programa göre 5 maç yapacak. Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla tamamlamış olacak.
Benfica karşısında yeni sezonda ilk resmi maçını oynayacak Fenerbahçe, 11 Ağustos Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak. Bursaspor maçından 3 gün sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'yi daha sonra ligde 2 zorlu deplasman bekliyor. İlk olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Malatya ve Göztepe deplasmanlarının tarihleri henüz açıklanmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları ise 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 221. MAÇI BENFİCA İLE
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz ekibi Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 44. sezonunu geçireceği uluslararası arenada 221. maçına çıkacak.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN PLAY OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİBİ
Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi sonrasında çıkacağı Şampiyonlar Ligi play off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunda mücadele eden takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı. 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak.
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Vieira, Grimaldo, Fejsa, Salvio, Fernandes, Pizzi, Cervi, Ferreyra
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Elif, Barış, Giuliano, Valbuena, Alper
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