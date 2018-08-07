Benfica - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Benfica kadrosunda teknik direktör Rui Vitoria'nın kalede Svilar'in yerine Vlachodimos'a yer vermesi Türk ve Portekiz basını için büyük sürpriz oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Benfica'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmada 14 Ağustos'ta oynanacak rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV

Bosna Hersek - Arena Sport 1

Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

Hırvatistan - Arena Sport 1

Makedonya - Arena Sport 4 Serbia

Karadağ - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

Portekiz - Benfica TV

Sırbistan - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

JOSEF CEZALI, SOLDADO SAKAT

Fenerbahçe'de Josef De Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatif Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

FENERBAHÇE'NİN PORTEKİZ EKİPLERİNE KARŞI 11. RANDEVUSU

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkıyor. Avrupa'da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü. Fenerbahçe, Benfica'yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga'yla birer kez rakip oldu.



