Benfica - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Benfica'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmada 14 Ağustos'ta oynanacak rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.
Luz Stadı'nda TSİ 22.00'deki maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. Digitürk'ü olmayanlar Digitürk Play'den maçı satın alarak izleyebilecek. Maçın bedeli 40 TL olarak açıklandı.
BENFICA - FENERBAHÇE
STAT: Luz
SAAT: 22:00
HAKEM: Aleksei Kulbakov
YAYIN: BeIN SPORTS 1
BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Fernandes,Fejsa, Salvio, Pizzi, Cervi, Ferreyra
TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
Benfica kadrosunda teknik direktör Rui Vitoria'nın kalede Svilar'in yerine Vlachodimos'a yer vermesi Türk ve Portekiz basını için büyük sürpriz oldu.
ANDRE AYEW KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almıyor.
BENFICA - FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR
Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV
Bosna Hersek - Arena Sport 1
Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil
Hırvatistan - Arena Sport 1
Makedonya - Arena Sport 4 Serbia
Karadağ - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1
Portekiz - Benfica TV
Sırbistan - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1
JOSEF CEZALI, SOLDADO SAKAT
Fenerbahçe'de Josef De Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatif Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.
FENERBAHÇE'NİN PORTEKİZ EKİPLERİNE KARŞI 11. RANDEVUSU
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkıyor. Avrupa'da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü. Fenerbahçe, Benfica'yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga'yla birer kez rakip oldu.
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