Benfica - Galatasaray maçını Ovidiu Hategan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Ovidiu Hategan düdük çalacak.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ HECTOR HERRERA
Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu
Rodallega gemileri yaktı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj
Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı
Tolgay takımla birlikte çalıştı
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi
Orta sahadan gole büyük katkı
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme
Inter nefes aldı
G.Saray'ın yıldızları 4-1'lik maçı yorumladı
Stuttgart eriyor! Ozan çare olmadı
Kerem attı, Hoffenheim güldü
Dünyaca ünlü yıldız yeni takımına imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum