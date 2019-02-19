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Benfica - Galatasaray maçını Ovidiu Hategan yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.02.2019 20:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

Benfica - Galatasaray maçını Ovidiu Hategan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Ovidiu Hategan düdük çalacak.

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Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi Ovidiu Hategan

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