Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu: “Bu ikisiyle hayat geçmez hemen…”

Göztepe karşılaşmasından sonra Benfica ile karşılaşan ve bu maçta da gol bulmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe’de hem teknik direktör Mourinho hem de futbolcular sorgulanıyor. Taraftar da dünkü maçtan sonra stadyumda tepki gösterdi. Spor yorumcuları Mourinho hakkında eleştirilerini dile getirdi.

“10 KİŞİ KALMIŞ TAKIMA KARŞI RİSK ALMADIN”

Eski futbolcu Mustafa Sarp: Her iyi defans yapan takımı çözemeyecek mi Fenerbahçe? 10 kişi kalmış takıma karşı risk almadın. Almadığın risk senin gibi büyük bir teknik adamı daha fazla eleştiriye açık yapıyor.

“ERKENDEN ÇIKMA MOURİNHO…”

Nihat Kahveci: Mourinho, sen de şu dakika 42-43 çıkma, uğursuz geliyor. Göztepe'de de çıktı bir şey olmadı. Benfica, 10 kişi kaldı yine gol yemedi. Fenerbahçe ne oynadı? Doldur, boşalt, doldur, boşalt...

Ersin Düzen: "Mourinho memnundur. Göztepe maçında kalesinde gol görmemesini, rakibin iyi savunma yaptığını ön plana çıkartmıştı."

Uğur Karakullukçu: Mourinho'nun kendi ödevini yapmadan, ihaleyi başklarına bırakması biraz abartı.

YİNE GÜNDEM YARATTI: “BU İKİSİYLE HAYAT GEÇMEZ!”

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin çok büyük sorunları var. Ya 5 tane futbolcu lazım ya da çok acil bir tane hoca lazım! Göztepe maçı ve Benfica maçı... Gösterdi ki Jhon Duran ve En-Nesyri ile hayat geçmez. Fenerbahçe'ye yüzde yüz bir santrafor lazım.