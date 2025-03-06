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  4. Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 10:54
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları, bu gece oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, 10 kişi mücadele eden Barcelona'ya kendi evinde mağlup olunca fatura Kerem'e kesildi.

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, sahasında konuk ettiği Barcelona’ya tek golle mağlup oldu.

17. SANİYESİNDE İNANILMAZ POZİSYON

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Maçın 17. saniyesinde golle burun buruna gelen Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu. Mücadele boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Kerem'i eleştiren Portekizliler, mağlubiyeti milli futbolcumuza bağladı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

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Sosyal medya kullanan Benfica taraftarları dün geceden beri Kerem için birçok mesaj yolladı. İnanılmaz derecede eleştirilerde bulunan Benficalılar, sezon sonunda Kerem ile yolların ayrılmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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