Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, sahasında konuk ettiği Barcelona’ya tek golle mağlup oldu.

17. SANİYESİNDE İNANILMAZ POZİSYON

Maçın 17. saniyesinde golle burun buruna gelen Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu. Mücadele boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Kerem'i eleştiren Portekizliler, mağlubiyeti milli futbolcumuza bağladı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Sosyal medya kullanan Benfica taraftarları dün geceden beri Kerem için birçok mesaj yolladı. İnanılmaz derecede eleştirilerde bulunan Benficalılar, sezon sonunda Kerem ile yolların ayrılmasını istiyor.