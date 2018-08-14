Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK ile karşılaşacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe ile eşleşen ve ilk maçı sahasında 1-0 kazanıp, ikinci maçtan da 1-1’lik beraberlikle ayrılarak tur atlayan Portekiz ekibi Benfica, Play-Off turunda PAOK ile karşılaşacak.

Rus ekibi Spartak Moskova’yı ilk maçta sahasında 3-2 mağlup eden ve deplasmandaki karşılaşmadan 0-0’lık eşitlikle dönen PAOK, turu geçen taraf oldu.

