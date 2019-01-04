G.Saray'a Mourinho sürprizi!

Teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayıran Benfica'nın yeni hoca için ilk olarak Jose Mourinho ile görüşeceği öne sürüldü.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'da yer alan haberde; Benficalı idarecilerin, İngiltere'de yaşayan Jose Mourinho ile bir görüşme yapacakları ve şanslarını deneyecekleri yazıldı. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan aldığı 15 milyon Euro'luk teklifi karşılayamayacak olduklarının bilincinde olan Benficalı yöneticilerin, verebilecekleri maksimum maaş ile ünlü teknik adamı ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.

55 yaşındaki Jose Mourinho, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Benfica'da yaşadı. 20 Eylül 2000'den 5 Aralık 2000'e kadar Benfica'da teknik direktörlük yapan Mourinho, daha sonra Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştırdı.

Jose Mourinho, Manchester United'da aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 18 Aralık'ta görevinden alınmıştı.

PAULO FONSECA VE JORGE JESUS'U YALANLADILAR

Benfica İletişim Direktörü Luis Bernardo, CMTV'ye bağlanarak teknik direktör çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bernardo, "Teknik direktörler ile görüşmelerimiz, gelecek pazartesi günü başlayacak. Görüşmeleri, başkan Filipe Luis Vieira yönetecek. Paulo Fonseca ve Jorge Jesus ile ilgilendiğimiz ve görüştüğümüz herbaleri de gerçek dışı. Bu isimler ile ilgili herhangi bir düşüncemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

