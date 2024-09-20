Benfica Teknik Direktörü, oyuncusu Orkun Kökçü'nün gol atmasına neredeyse üzüldü! Yedek kulübesinde tepkisiz kaldı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ MÜTHİŞ GOL ATTI

Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

HOCASINDAN İLGİNÇ HAREKET

Orkun Kökçü'nün müthiş golü sırasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin tepkisiz bir şekilde yedek kulübesinde oturması sosyal medyanın diline düştü. Türk taraftarlar Bruno Lage için ''Orkun sanki kendi kalesine gol attı. Bu nasıl bir tavır?" şeklinde yorumlar yaptı.