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Benfica Teknik Direktörü, oyuncusu Orkun Kökçü'nün gol atmasına neredeyse üzüldü! Yedek kulübesinde tepkisiz kaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 11:06
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Benfica'da Orkun Kökçü'nün harika golünden sonra teknik direktör Bruno Lage'nin tepkisiz kalması sosyal medyada gündem oldu.

Benfica Teknik Direktörü, oyuncusu Orkun Kökçü'nün gol atmasına neredeyse üzüldü! Yedek kulübesinde tepkisiz kaldı...
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ MÜTHİŞ GOL ATTI

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Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

HOCASINDAN İLGİNÇ HAREKET

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Orkun Kökçü'nün müthiş golü sırasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin tepkisiz bir şekilde yedek kulübesinde oturması sosyal medyanın diline düştü. Türk taraftarlar Bruno Lage için ''Orkun sanki kendi kalesine gol attı. Bu nasıl bir tavır?" şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü benfica
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