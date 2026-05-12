Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada

Portekiz Premier Ligi’nde sezonun finaline bir hafta kala dev bir sürpriz yaşandı. Sahasında Braga ile 2-2 berabere kalan Jose Mourinho’nun namağlup Benfica’sı, Sporting CP’nin gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi vizesini tehlikeye attı.

PORTEKİZ'DE MOURINHO'YA ŞOK! BENFICA ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASININ DIŞINDA KALDI...

Jose Mourinho’nun "yenilmez" ünvanıyla şampiyonluk kovalayan Benfica’sı, ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Braga karşısında adeta kabusu yaşadı. Karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Lizbon ekibi, Şampiyonlar Ligi yarışında 3. sıraya gerileyerek taraftarlarını şoka uğrattı.

90+5'TE GELEN PENALTI YETMEDİ!

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Benfica, 46. dakikada Rafa Silva ile 1-0 öne geçse de bu sevinç sadece 2 dakika sürdü. Braga, 48'de Pau Victor ve 88'de Gorby ile bulduğu gollerle bir anda 2-1 öne geçerek stadı sessizliğe boğdu. 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis’in penaltı golü skoru eşitlese de, 1 puan Benfica’nın 3. sıraya düşmesine engel olamadı.

PUAN DURUMU KIZIŞTI: SON HAFTA NEFES KESECEK

Bu sonuçla birlikte Sporting CP, puanını 79'a yükselterek Şampiyonlar Ligi potasına (2. sıra) tırmandı. Namağlup olmasına rağmen beraberliklerin kurbanı olan Mourinho'nun Benfica'sı ise 77 puanla 3. sıraya çakıldı.

1.Porto: 85 Puan (Şampiyon)

Sporting CP: 79 Puan Benfica: 77 Puan

MOURINHO’NUN "NAMAĞLUP" TESELLİSİ

Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Mourinho, son hafta öncesi ipleri rakibine kaptırdı. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmesi için son hafta kazanması ve Sporting’in puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.