SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada

Mourinho’nun Benfica’sına Braga freni! 2-2 biten maç sonrası Şampiyonlar Ligi yarışında 3. sıraya gerileyen Benfica, son haftaya Sporting’in 2 puan gerisinde girdi.

Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada
Burak Kavuncu

Portekiz Premier Ligi’nde sezonun finaline bir hafta kala dev bir sürpriz yaşandı. Sahasında Braga ile 2-2 berabere kalan Jose Mourinho’nun namağlup Benfica’sı, Sporting CP’nin gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi vizesini tehlikeye attı.

PORTEKİZ'DE MOURINHO'YA ŞOK! BENFICA ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASININ DIŞINDA KALDI...

Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada 1

Jose Mourinho’nun "yenilmez" ünvanıyla şampiyonluk kovalayan Benfica’sı, ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Braga karşısında adeta kabusu yaşadı. Karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Lizbon ekibi, Şampiyonlar Ligi yarışında 3. sıraya gerileyerek taraftarlarını şoka uğrattı.

90+5'TE GELEN PENALTI YETMEDİ!

Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada 2

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Benfica, 46. dakikada Rafa Silva ile 1-0 öne geçse de bu sevinç sadece 2 dakika sürdü. Braga, 48'de Pau Victor ve 88'de Gorby ile bulduğu gollerle bir anda 2-1 öne geçerek stadı sessizliğe boğdu. 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis’in penaltı golü skoru eşitlese de, 1 puan Benfica’nın 3. sıraya düşmesine engel olamadı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

PUAN DURUMU KIZIŞTI: SON HAFTA NEFES KESECEK

Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada 3

Bu sonuçla birlikte Sporting CP, puanını 79'a yükselterek Şampiyonlar Ligi potasına (2. sıra) tırmandı. Namağlup olmasına rağmen beraberliklerin kurbanı olan Mourinho'nun Benfica'sı ise 77 puanla 3. sıraya çakıldı.

1.Porto: 85 Puan (Şampiyon)

  1. Sporting CP: 79 Puan
  2. Benfica: 77 Puan

MOURINHO’NUN "NAMAĞLUP" TESELLİSİ

Benfica’ya Şampiyonlar Ligi şoku! Mourinho namağlup ama 3. sırada 4

Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Mourinho, son hafta öncesi ipleri rakibine kaptırdı. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmesi için son hafta kazanması ve Sporting’in puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! İngiltere'den dev takviyeFenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! İngiltere'den dev takviye
F.Bahçe'de Hakan Safi San Siro'da görüntülendi! Transferler alev aldıF.Bahçe'de Hakan Safi San Siro'da görüntülendi! Transferler alev aldı
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho SL Benfica Portekiz braga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.