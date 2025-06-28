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Bengisu Avcı'dan 3 gümüş madalya

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere-Dover’de düzenlenen ve dünyanın en iyi açık su sporcularının katıldığı Champion of Champions’da 1 mil, 3 mil ve 5 mil kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Bengisu Avcı'dan 3 gümüş madalya
Berker İşleyen

Ocean’s 7’de Molokai ve Cook Kanalı’nı geçen ilk Türk, Catalina’yı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık’ı en hızlı geçen Türk ve Manş’ı en hızlı geçen Türk kadın unvanlarının sahibi Bengisu Avcı, açık denizlerdeki başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor. Buz Dünya Şampiyonu ve Buz Dünya Rekortmeni İzmirli yüzücü, bu kez de İngiltere-Dover’daki Champion of Champions’da üç gümüş madalya kazandı.

Bengisu Avcı, dünyanın dört bir yanından en iyi açık su yüzücülerinin farklı yaş ve mesafe kategorilerinde yarıştığı Champion of Champions’da 1 milde 00.26.25, 3 milde 01.18.01, 5 milde ise 02.15.52’lik dereceler elde etti. British Long Distance Swimming Association’un düzenlediği Champion of Champions yarışmasında mesafeler, 15-16C suda yüzüldü. İzmirli yüzücü, Dover’daki şampiyonanın ardından bir aylık soğuk su kampı için İngiltere’de kaldı. Kıyı Ege’de su sıcaklıklarının 25 derece üzerine çıktığını, bu tarz şampiyonaların ise 15 dereceler civarında yapıldığını belirten Bengisu Avcı, ‘Bu nedenle uzun süredir Çanakkale Boğazı’nda antrenman yapıyordum. Ancak su sıcaklığı artık orada da iyice yükseldi. Vücudumun soğuk su eşiğini düşürmek amacıyla AXA Sigorta’nın sponsorluğunda bir ay İngiltere’de kalıp kamp ve antrenman yapacağım’ dedi.

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yüzme
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