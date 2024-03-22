YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. “Beni evlatlarımdan başkası affetmesin” paylaşımında bulunduktan yarım saat sonra hayatını kaybetti

“Beni evlatlarımdan başkası affetmesin” paylaşımında bulunduktan yarım saat sonra hayatını kaybetti

İHA İHA
22.03.2024 08:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından “Beni evlatlarımdan başkası affetmesin” şeklinde paylaşımda bulunduktan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

“Beni evlatlarımdan başkası affetmesin” paylaşımında bulunduktan yarım saat sonra hayatını kaybetti

Ankara’da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kızılay Meydanı’nda yaşandı. Ankara’nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında caddenin karşısına doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik’e çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölmeden yarım saat önce sosyal medya hesabından “Beni evlatlarımdan başkası affetmesin” şeklinde paylaşımda bulundu
Otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Metin Çelik’in ölümünden yarım saat önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekti. Çelik paylaşımında, “Sessizliği güçsüz sananlar", Oysaki ben biriktirip konuşma taraftarıyım", "Bugün oğlumun aldığı elbiseleri giyindim", "Can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum, ölürüm sana", "Kimseye dargın değilim 1 kişi hariç", "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin, ihtiyacım yok çünkü” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dondurucu soğuk suda eğitim yapıyorlarDondurucu soğuk suda eğitim yapıyorlar
Edirne'de bir otomobilde 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildiEdirne'de bir otomobilde 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandıBalıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mart Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Mart Cuma

Cankara eczanesi
Haymana
Hayat eczanesi
Polatli
Sağlik eczanesi
Golbasi
Yeşilbağ eczanesi
Cankaya
Mithatpaşa plus eczanesi
Cankaya
Güler eczanesi
Kecioren
Yilmaz eczanesi
Elmadag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.