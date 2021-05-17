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Benim Adım Melek dizisi final yapıyor! Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

17.05.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. TRT 1'de 2 sezondur yayınlanan Benim Adım Melek dizisi de final yaparak ekrana veda edecek. Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın başrollerde oynadığı Benim Adım Melek dizisinin final bölümü fragmanı da yayınlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Baraj ve Sefirin Kızı dizilerinden sonra TRT 1'in dizisi Benim Adım Melek de ekrana veda ediyor.

Yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon’un yazdığı ‘Benim Adım Melek’ 2 sezondur yayınlanıyordu.

benim adım meleke

Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı, çekimleri Gaziantep’te yapılan dizi 3. sezon için onay alamadı. Benim Adım Melek dizisi 19 Mayıs Çarşamba akşamı final bölümüyle ekranlara veda edecek.

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BENİM ADIM MELEK FİNALİNDE NELER OLACAK?

Alpay’n ölümünden sonra Defne ve Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümü ile sönmüştür… Küçül Seyitali olan bitenden habersizdir. Alpay’ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara düşecektir. Ama bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Melek ve Halil, Alpay’ın ölümünden sonra Kenan’ın peşine düşer. Funda ise panik haldedir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşindedir.

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Otelden atılan Funda beş kuruş parasız sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda’nın yardımına yine Halil ve Melek koşar ve Funda’yı locada saklarlar. Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır.

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Kenan’ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan’ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?

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Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ve Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ve Zümrüt’ü affedecek mi? Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan’ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Kutsi
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