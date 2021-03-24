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Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

24.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Adım Melek dizisi, son bölümü ile geçen hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyircileri ile buluştu. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde Alpay, hastaneden taburcu oldu. Seyitali ise Halil'i hapisten çıkartmasına yardımcı olacak ifadeyi verirse Alpay'a konağın tapusunu devretmeye karar verir. Peki Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek dizisi 58. bölüm fragmanı.

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

Geçen hafta 57. bölümü ile ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi, son bölümünde izleyicilerin hakkında bazı soru işaretleri bıraktı. 57. bölümde Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anladı. Alpay ise Kenan'ı, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar vermişken bir anda karşısında görünce ne yapacağını bilemedi.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜM 1. FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortadan bir anda kaybolan İdris’in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan’ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay’ın verdiği ifade Halil’i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile’ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti’ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra’yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra’nın yakınlaşmasına sebep olur.

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne’yi kovduğu gerçeğini saklayamaz. Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali’nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran’ı bekleyen kötü sürpriz ne?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır. Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan'ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Ortadan bir anda kaybolan İdris'in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay'ın verdiği ifade Halil'i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile'ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti'ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra'yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra'nın yakınlaşmasına sebep olur.

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne'yi kovduğu gerçeğini saklayamaz. Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali'nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran'ı bekleyen kötü sürpriz ne?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

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TRT 1
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