Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Düğünümüz var!

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde Kerem, İkra’nın abisini bulmak için Mardin’e gitmişti. Defne ise tüm olanların sorumlusu olarak kendini görmüştü. Yeni bölümde ise Cumali’nin sonunda Zümrüt’e kavuştuğu anlar görülüyor. Benim Adım Melek dizisi bu akşam yeni bölümü ile TRT1’de!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Zümrüt’ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşur. Ömer, Zümrüt’ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer’in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel’in kapısına dayanırlar. İkra’nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana’ya yerleşen Alpay’ın aklı Antep’te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce’nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel’in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan’la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?