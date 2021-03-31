Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Düğünümüz var!

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde Kerem, İkra’nın abisini bulmak için Mardin’e gitmişti. Defne ise tüm olanların sorumlusu olarak kendini görmüştü. Yeni bölümde ise Cumali’nin sonunda Zümrüt’e kavuştuğu anlar görülüyor. Benim Adım Melek dizisi bu akşam yeni bölümü ile TRT1’de!
Zümrüt’ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşur. Ömer, Zümrüt’ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer’in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel’in kapısına dayanırlar. İkra’nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana’ya yerleşen Alpay’ın aklı Antep’te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce’nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel’in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan’la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?
Mithat ve Seyran, Gülce’nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan’dan yardım ister ama ne Gülce’den ne de Erdal’dan bir iz yoktur. Zümrüt’ü Halfeti’de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali’yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne’nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay’ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan’ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan’dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda’ya ne ceza kesecek?
İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin’de İkra’nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra’nın abisi gerçekten Mardin’de midir? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt’ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?
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