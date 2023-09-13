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BENİM GÜZEL AİLEM 11. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

13.09.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisi onuncu bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem'in oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Benim Güzel Ailem 11. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Benim Güzel Ailem 11. bölümü için geri sayım devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem'in senaristliği Baykut Badem kaleme alırken yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. İzleyiciler merakla 11. bölümü bekliyor. Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü 13 Eylül Çarşamba akşamında yayınlanacak. İşte Benim Güzel Ailem 11. bölüm konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem, her Çarşamba akşamı TRT'de yayınlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem dizisinin onuncu bölümünde;
Canan ve Rasim’in evdeki tüm eşyaların aileden kalma olduğunu polise anlatmaya çalışır. Adnan ise yangına körükle gider. Ev ile ilgili yarattığı sorunlar yetmezmiş gibi bir de evin eşyalarına göz diker. Feryal, Rasim ve Canan’ın evinde ne olup bittiğini merak ederken Ferdi ağzındaki baklayı çıkarır. Ferdi sete çıkma hayaliyle artık iyice yanıp tutuşur. Diğer yandan evdeki yeni gelişmelere ayak uydurmaya çalışır. Sina Damla’nın yeni işini kendince güzel bir hediyeyle kutlarken bu hediye Damla’yı oldukça şaşırtır. Yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal , Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

benim güzel ailem 11

BENİM GÜZEL AİLEM 11. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinin 11. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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