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Benitez'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

06.06.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon açıklamalarda bulundu.

Benitez'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar devam ederken Rafael Benitez iddiası ortaya atıldı. İspanyol teknik adamın menajeri olan Manuel Garcia Quilon, Habertürk TV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİZE ULAŞAN BİR TEKLİF YOK"

Fenerbahçe ile adı anılan Benitez'in menajeri yaptığı açıklamada, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Marca'nın haberinde, Rafa Benitez'in Fenerbahçe ile anlaşmaya çok daha yakın olduğu ve şu anda deneyimli teknik adamın sarı lacivertlilerin en güçlü teknik direktör adayı olduğu kaydedildi.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
fenerin alacagı hoca osman özköylü puhaa
sizin de şam babası puhahahahahaaaa
inşallah gelir
ümit özat olsun nasil olsa fenerbahce staj egitim merkezi

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