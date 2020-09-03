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Bennu Yıldırımlar 1988 yılına götürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde oynayan ve başarılı oyunculuğuyla da beğeni kazanan Bennu Yıldırımlar bu defa takipçilerini 1188 yılına götürdü.

Bennu Yıldırımlar 1988 yılına götürdü!

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına şu yorumu yazdı:

Ekran Alıntısı

"1988'den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı."

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