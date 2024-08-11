Bennu Yıldırımlar NOW’ın “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisinde...

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi yeni sezonun merak edilen dizileri arasında…

Yazar Rahşan Çiğdem İnan'ın 3 sezon süren “Love (ft. Marriage and Divorce) adlı Kore dizisinden uyarladığı dizinin kadrosu da şekillenmeye başladı.

Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk belli olan ismi değerli oyuncu Bennu Yıldırımlar oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Bahar dizisine konuk olan Bennu Yıldırımlar “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Dizi Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikâyesini anlatıyor. Heyecanlı konusuyla dikkat çeken dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.