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Bennu Yıldırımlar NOW’ın “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisinde...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 14:13
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Sezonun merakla beklenen dizilerinden biri de Aşk, Evlilik, Boşanma... Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar da dizi ile el sıkıştı.

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi yeni sezonun merak edilen dizileri arasında…

Yazar Rahşan Çiğdem İnan'ın 3 sezon süren “Love (ft. Marriage and Divorce) adlı Kore dizisinden uyarladığı dizinin kadrosu da şekillenmeye başladı.

Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk belli olan ismi değerli oyuncu Bennu Yıldırımlar oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Bahar dizisine konuk olan Bennu Yıldırımlar “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Dizi Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikâyesini anlatıyor. Heyecanlı konusuyla dikkat çeken dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.

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Bennu Yıldırımlar
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